قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 48 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات البناء بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، أسفرت عن تنفيذ 48 حالة إزالة، من بينها 35 حالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري، بإجمالي مساحة بلغت 1415 متر مربع.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تضمنت أيضًا تنفيذ حالة إزالة واحدة لتعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر مربع، إلى جانب إزالة 9 حالات في المهد لمخالفات بناء بدون ترخيص، بإجمالي مساحة بلغت 738 متر مربع من المباني و18 سهم، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و21 سهم، وذلك في إطار جهود الرصد المستمر والتعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وأشار المحافظ إلى مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وصون الرقعة الزراعية وتعزيز هيبة القانون.

وشدد اللواء محمد علوان على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، والتعامل الحاسم مع أي حالات تعدي جديدة وإزالتها في المهد، دون تهاون أو تقصير، حفاظًا على حقوق الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بكافة صورها.

أسيوط الموجة الـ30 لإزالة التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

إيران - علم

بعد طرد أحد دبلوماسييها.. قرار إيراني عاجل ضد السويد

الصين تفتتح قناة بينغلو لتعزيز الربط بالأسواق الخارجية

الصين تفتتح قناة بينغلو لتعزيز الربط بالأسواق الخارجية

وزير الصناعة الروسي: حققنا اكتفاء ذاتيًا بنسبة 80% في معدات النفط والغاز

وزير الصناعة الروسي: حققنا اكتفاء ذاتيًا بنسبة 80% في معدات النفط والغاز

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد