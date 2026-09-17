إزالة 48 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات البناء بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، أسفرت عن تنفيذ 48 حالة إزالة، من بينها 35 حالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري، بإجمالي مساحة بلغت 1415 متر مربع.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تضمنت أيضًا تنفيذ حالة إزالة واحدة لتعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر مربع، إلى جانب إزالة 9 حالات في المهد لمخالفات بناء بدون ترخيص، بإجمالي مساحة بلغت 738 متر مربع من المباني و18 سهم، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و21 سهم، وذلك في إطار جهود الرصد المستمر والتعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وأشار المحافظ إلى مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وصون الرقعة الزراعية وتعزيز هيبة القانون.

وشدد اللواء محمد علوان على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، والتعامل الحاسم مع أي حالات تعدي جديدة وإزالتها في المهد، دون تهاون أو تقصير، حفاظًا على حقوق الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بكافة صورها.