محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية بقرية المعابدة الشرقية بأبنوب.. الكشف على 1087 مواطنًا وتحويل 47 حالة لتدخلات جراحية

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز طب الأسرة بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب، في يومها الثالث، والتي تُنظم على مدار 4 أيام، بواقع يومين بمركز البداري تم الانتهاء منهما، ويومين بمركز أبنوب، بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والفحوصات المجانية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية البشرية وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى إسماعيل، منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وخالد حميد، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، ويحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واطلع المحافظ على نتائج أعمال القافلة الطبية، التي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1087 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في عدد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن تحويل 47 حالة لإجراء تدخلات جراحية وفحوصات طبية متقدمة، وفقًا للاحتياجات الطبية لكل حالة.

وحرص اللواء محمد علوان على المرور على مختلف عيادات القافلة، والصيدلية، وأقسام المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وتوافر الأدوية، وإتاحة التحاليل والأشعة بالمجان للمواطنين المستفيدين.

والتقى محافظ أسيوط عددًا من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، واطمأن على توافر الأدوية وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان، موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهد، وحسن التعامل مع المترددين، وتلبية احتياجاتهم الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لتنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المراكز والقرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن وصول الرعاية الطبية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تنظيم القافلة وتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي المعابدة والقرى المجاورة.

ووجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية والتمريضية وكافة المشاركين في تنظيم القافلة، تقديرًا لجهودهم في خدمة المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.