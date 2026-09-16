محافظ أسيوط يتابع ختام بطولة تنس الطاولة ويؤكد دعم اكتشاف المواهب الرياضية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الألعاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، بما يسهم في بناء الشخصية واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الرياضة ورعاية الموهوبين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد السويفي، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ البطولات والفعاليات الرياضية بمراكز الشباب بمختلف القرى والمراكز، في إطار خطة النشاط الرياضي الهادفة إلى تنمية مهارات النشء والشباب وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الرياضية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن فعاليات تنس الطاولة شهدت تنظيم أنشطة رياضية متنوعة للطلائع والشباب، وصولًا إلى ختام بطولة تنس الطاولة على مستوى المحافظة، بمشاركة نحو 120 لاعبًا، وذلك بحضور محمد زيدان، وكيل المديرية للرياضة بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات، وكيل وزارة الري بأسيوط ورئيس منطقة أسيوط لتنس الطاولة، وحمادة سليم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر، وحسين أحمد، مدير الإدارة العامة للرياضة.

وأشار المحافظ إلى تنظيم يوم رياضي في تنس الطاولة للطلائع بمركز التنمية الشبابية بديروط، التابع لإدارة شباب ديروط، ضمن خطة النشاط الرياضي للمراحل السنية من 6 إلى 18 عامًا، بمشاركة 16 طليعًا من أعضاء المركز، حيث شهدت المنافسات أجواءً من الحماس والالتزام والروح الرياضية، وأظهر المشاركون مهارات وقدرات متميزة في اللعبة.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين وتقديم الجوائز لهم، تشجيعًا على مواصلة ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم، وتحفيزًا للطلائع على المشاركة في الأنشطة المختلفة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة ورعايتها وصقل قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة، مؤكدًا استمرار دعم الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.