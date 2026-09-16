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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: واقعة شكوى فتاة بسبب منعها من الجلوس أثناء العمل خارج مصر

وزارة العمل
وزارة العمل

وجّه وزير العمل حسن رداد الإدارات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بسرعة فحص الفيديو المتداول عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن فيديو لفتاة تستغيث من ظروف عمل غير مناسبة، وبالتحقق من كافة تفاصيل الواقعة، تبين أنها حدثت في  إحدى الدول الخارجية، وليست داخل مصر، وذلك بعد متابعة ما نشرته صفحات ومواقع مختلفة بشأن الفيديو المتداول.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة العمل على التعامل الجاد والسريع مع ما يتم تداوله من استغاثات وشكاوى تتعلق بظروف العمل، والتحقق من حقيقة كل واقعة ومصدرها ومكانها، بما يضمن التعامل معها على أساس من الدقة والمسؤولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود اختصاص الوزارة...

وأكد وزير العمل حسن رداد أن حماية العامل وصون كرامته وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ولائقة تمثل أولوية أساسية في منظومة العمل، مشددًا على استمرار توجيهاته بمتابعة الاستغاثات والوقائع المتداولة، وسرعة التحقق منها والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد وضع ضوابط واضحة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يعزز حماية العاملين من مخاطر العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويؤكد حق العامل في بيئة آمنة وصحية، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب الأعمال واستقرار العملية الإنتاجية.

وزير العمل حسن رداد المواقع الإلكترونية

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