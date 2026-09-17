في غفلة من العاملين.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سرقة شاب أموال سوبر ماركت بمطروح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة شاب مبلغًا ماليًا من داخل أحد السوبر ماركت بمحافظة مطروح، بعدما رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكاب الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب أثناء دخوله إلى السوبر ماركت، واستغلاله انشغال العاملين بالمكان، قبل أن يتوجه إلى موقع حفظ الأموال ويستولي على مبلغ مالي، وفقًا لما ظهر في تسجيل كاميرات المراقبة.

ووثقت الكاميرات تفاصيل الواقعة منذ لحظة دخول الشاب إلى المحل وحتى مغادرته، فيما انتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارٍ التحقق من تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتحديد هوية الشاب الظاهر في مقطع الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله حال ثبوت ارتكابه الواقعة.