سرقة الكهرباء من وراء العداد.. أحمد كريمة يفجر مفاجأة

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء من وراء العداد، متحججين بارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وهذا في القرآن الكريم يسمى غلولًا.

ولفت إلى أن هذا الأمر أشبه بالأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، مؤكدًا أن كل استيلاء على المال العام بغير حق حرام.. حرام.. حرام، وفاعله آثم.

وفي وقت سابق نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع مستوى استقرار التغذية الكهربائية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكدة أن مؤشرات أداء منظومة الكهرباء شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفقد وجودة الخدمة ومواجهة سرقات التيار

وقال الوزارة في بيان رسمي ان بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات مغلوطة حول ما تحقق من انجاز على صعيد استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ووجهت اللجان الالكترونية المأجورة سهامها خلال الأسابيع الماضية للتغطية على نجاح المنظومة والذي انعكس في قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مجابهة زيادة الاستهلاك والارتفاع غير المسبوق للأحمال الكهربائية خلال الصيف الجاري، وانساقت بعض الصحف، دون تدقيق، أو الرجوع الى البيانات الرسمية للوزارة.

ويهيب المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوسائل الإعلام الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما، المنصات والصفحات المعادية واللجان الالكترونية التي نشطت مؤخرا للتشكيك في الإنجازات التي تحققت وشملت كافة القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفى هذا السياق يوضح المركز الإعلامي الحقيقة ويواصل نشر الأرقام والبيانات الصحيحة حول ما يتم تداوله

بلغ عدد المشتركين بنهاية العام المالي 2025/2026 عدد 45.4 مليون مشترك منهم عدد 22.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع وعدد 22.6 مليون مشترك بالعدادات العادية، شهد العام المالي 2025/2026 تحسنًا عامًا في مؤشرات الفقد بشركات توزيع الكهرباء مقارنة بالعامين الماليين السابقين، حيث انخفضت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% في 2023/2024 إلى 18.93% في العام 2024/2025 ثم إلى 17.67%.

تمثل بصورة أساسية في انخفاض كل من نسبة الفقد وكمية الطاقة المفقودة، وذلك في ضوء الإجراءات المكثفة التي قامت بها شركات التوزيع بالتعاون مع مباحث الكهرباء في مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربي، حيث تم تحرير عدد 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين، وتم تحصيل مبلغ 18.67 مليار جنيه عن محاضر سرقات التيار بزيادة بنسبة (62%) عن الفترة المناظرة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية والتي بلغت حوالي 3.1 مليون عداد خلال العامين السابقين بزيادة حوالي 60% عن الفترة المناظرة، وذلك من خلال العمل على تحسين مؤشر سرعة تقديم خدمة تركيب العدادات والتي بلغت متوسط 20 يوما مقارنة بمتوسط 50 يوما خلال الفترة المناظرة بنسبة تحسن تبلغ 60%، كما أسفرت الجهود عن تحسن في مؤشرات تحسين جودة الخدمة، حيث انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقيقة خلال العام 2025/2026 مقارنة بـ 147 دقيقة عام 2021/2022، وانخفض متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة في العام 2025/2026 مقارنة بـ 88 دقيقة عام 2021/2022، كما انخفض متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة خلال العام 2025/2026 مقارنة بـ 1.7 مرة خلال العام 2021/2022.

جديرا بالذكر أن استخدامات الطاقة الكهربائية في مستوى الجمهورية موزعا على الأغراض يشمل استهلاك الاستخدامات المنزلية نسبة (38%)، وللأغراض الصناعية نسبة (27%)، وللأغراض التجارية نسبة (6%) ولأغراض الزراعة نسبة (4.4%)، وللحكومة والمرافق العامة نسبة (10%) وللإنارة العامة نسبة (2.4%)، وأخرى.

ويمثل هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على نتائج الجهود المبذولة للحد من الفقد ورفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة الكهربائية.