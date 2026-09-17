قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة يكشف إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار نرر

استعرض الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عددًا من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي والحد من معدلات الفقد بالشبكة، مؤكدًا أهمية التعامل مع أسباب الفقد ومراجعة منظومة توزيع واستهلاك الكهرباء بصورة مستمرة.

إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء

وقال خبير الطاقة لبرنامج “صباح البلد”، إن استكمال تركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة دون انتظار انتهاء إجراءات التصالح، إلى جانب الإسراع في إقرار قانون تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، من شأنه المساهمة في تقليل الفقد الناتج عن سرقة الكهرباء.

وطالب بتنفيذ حملات مرور شهرية منتظمة على جميع العدادات، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، مع مراجعة القراءات والتوصيلات والأحمال الكهربائية عند وجود اشتباه في سرقة التيار، وذلك بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

كما دعا إلى استكمال خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية، ومن بينها سوق العتبة بالقاهرة وسوق محطة مصر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن وجود الباعة الجائلين في هذه المناطق يعد أحد أسباب سرقة التيار الكهربائي.

وأكد الشناوي أهمية الاستعانة بالأجهزة الحديثة القادرة على اكتشاف حالات سرقة التيار، إلى جانب استكمال خطة التحول الرقمي وإجراء مراجعات دورية لقراءات مراكز التحكم ومقارنتها بمعدلات الاستهلاك الفعلية.

 

أسباب ارتفاع الفقد الفني في الشبكة الكهربائية

وأوضح خبير الطاقة أن ارتفاع الفقد الفني في الشبكة الكهربائية يرتبط بعدة عوامل فنية، يأتي في مقدمتها الفقد الطبيعي الذي يحدث أثناء نقل وتوزيع الكهرباء نتيجة مقاومة الكابلات والموصلات، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة والأحمال الواقعة على المحولات، وطول خطوط النقل والتوزيع.

وتابع: “كما يسهم تقادم مكونات الشبكة، ومن بينها المحولات والكابلات وخطوط الكهرباء، وعدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد والصيانة الدورية بالمعدلات المطلوبة، في زيادة معدلات الفقد الفني”.

وأشار إلى أن ارتفاع الأحمال على بعض أجزاء الشبكة يؤدي كذلك إلى زيادة التيار المار في الموصلات، وبالتالي ارتفاع الفقد الكهربائي، وهو ما يجعل تطوير الشبكة ورفع كفاءتها من العوامل المهمة للحد من هذه المعدلات.

 

انخفاض الجهد وسوء معامل القدرة

وذكر أن انخفاض أو تذبذب الجهد وسوء معامل القدرة من العوامل الأخرى التي تؤثر في كفاءة الشبكة الكهربائية، وهو ما يتطلب استخدام المكثفات ومعوضات القدرة لتحسين معامل القدرة والحفاظ على استقرار الجهد وتقليل الفاقد.

وأوضح أن تحسين كفاءة مكونات الشبكة ومتابعة الأحمال بصورة دورية يساعدان في التعامل مع الأسباب الفنية التي تؤدي إلى ارتفاع الفقد، إلى جانب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد اللازمة لمكونات الشبكة.

 

الفرق بين الفقد الفني وسرقة الكهرباء

وأشار إلى أنه في المقابل، تختلف هذه العوامل عن الفقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي، إذ يرتبط الفقد الفني بالطبيعة التشغيلية للشبكة ومكونات نقل وتوزيع الكهرباء، بينما ينتج الفقد غير الفني عن استهلاك الكهرباء دون تسجيله بصورة صحيحة أو عن التلاعب في العدادات والتوصيلات.

ولفت إلى أنه من هنا تأتي أهمية الجمع بين تطوير البنية التحتية للشبكة وتشديد الرقابة على العدادات والتوصيلات، بما يساهم في الحد من مختلف صور الفقد ورفع كفاءة منظومة الكهرباء.

وأوضح أن المراجعات الدورية للقراءات، واستخدام التقنيات الحديثة في اكتشاف حالات التلاعب، إلى جانب التحول الرقمي وربط بيانات الاستهلاك بمراكز التحكم، قد تساعد على تحسين القدرة على رصد الفروق غير الطبيعية بين الكهرباء التي يتم ضخها والكميات التي يتم تسجيل استهلاكها.

الطاقة الكهرباء الشبكة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

أرشيفية

جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

المتهمة

الحرام ممنوع في عربيتي.. إخلاء سبيل فتاة البيرة بكفالة 10 آلاف جنيه

حادث الطريق السياحي

الجثامين على الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق السياحي

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد