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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينتظر 3 ملايين دولار بعد رحيل خوان بيزيرا خلال أيام

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك ستنتعش خزائنها بسيولة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال المقابل المالي المنتظر من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن الزمالك ينتظر الحصول على 3 ملايين دولار كاش كمقدم تعاقد، على أن يتم توجيه المبلغ بشكل أساسي إلى سداد مستحقات اللاعبين.

وقال إن صرف المستحقات لن يقتصر على فريق كرة القدم، بل سيمتد أيضًا إلى قطاع ألعاب الصالات، في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعبين، بهدف احتواء غضبهم والحفاظ على استقرار الفرق ومنع حدوث أي أزمات تتعلق بفسخ العقود.

وأضاف الغندور: “تم الاتفاق على مطالب الزمالك وكان الأهم للأبيض ملف إعادة البيع الخاص بشركة الوكالة المسئولة عن اللاعب”.

وتابع: “وافق الزمالك على سفر اللاعب للخضوع للكشف الطبي وفي حال اجتيازه سيوقع على العقود”.

وواصل: “الصفقة تمت من حيث الاتفاق والبنود الخاصة بالتعاقد ويتبقى فقط الكشف الطبي”.

واختتم: “الزمالك يحصل على 3 ملايين دولار كاش خلال أيام والمبلغ المتبقي على قسطين في فبراير وأغسطس بجانب 20% حال إعادة البيع”.

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