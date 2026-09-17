رضا عبد العال: عبد الله السعيد غير مؤثر وتخلى عن النادي في توقيت حرج

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غير مؤثر مع الفريق هذا الموسم، وبشكل عام منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: “لا خلاف على القيمة الفنية لعبد الله السعيد طوال المواسم الماضية مع الاسماعيلي ثم الأهلي وبيراميز، لكن أداء اللاعب منذ انضمامه إلى الزمالك، أقل كثيراً من مشواره مع الأندية الأخرى”.

وتابع: “عبد الله السعيد تخلى عن الزمالك في توقيت حرج للغاية خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجاري، وكان لا بد من أن يكون قدوة للاعبين الصغار ولا ينقطع عن تدريبات الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية”.

أرقام استثنائية بعد هاتريك دوري أبطال أفريقيا

وكتب عبد الله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اسمه في سجلات القلعة البيضاء بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مواجهة الفريق أمام بطل جيبوتي ليحقق مجموعة من الأرقام الاستثنائية في مسيرته الكروية.

ويُعد هذا الهاتريك الأول لعبد الله السعيد بقميص الزمالك، والثالث له على مدار مسيرته مع الأندية، بعدما سبق له تسجيل هاتريك مع الأهلي وبيراميدز.

كما شهدت المباراة تسجيل السعيد أول هاتريك له في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث سجل قائد الزمالك أسرع هاتريك في مسيرته، ليواصل كتابة الأرقام القياسية بقميص الفريق الأبيض.

وجاءت أهداف عبد الله السعيد لتؤكد حضوره كأحد أبرز عناصر الزمالك، وتمنحه ليلة استثنائية حملت أكثر من رقم تاريخي في مسيرته.