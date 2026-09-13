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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام استثنائية بعد الهاتريك.. عبدالله السعيد يكتب التاريخ مع الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد سمير

كتب عبدالله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اسمه في سجلات القلعة البيضاء بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مواجهة الفريق أمام بطل جيبوتي ليحقق مجموعة من الأرقام الاستثنائية في مسيرته الكروية.

ويُعد هذا الهاتريك الأول لعبدالله السعيد بقميص الزمالك، والثالث له على مدار مسيرته مع الأندية، بعدما سبق له تسجيل هاتريك مع الأهلي وبيراميدز.

كما شهدت المباراة تسجيل السعيد أول هاتريك له في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث سجل قائد الزمالك أسرع هاتريك في مسيرته، ليواصل كتابة الأرقام القياسية بقميص الفريق الأبيض.

وجاءت أهداف عبدالله السعيد لتؤكد حضوره كأحد أبرز عناصر الزمالك، وتمنحه ليلة استثنائية حملت أكثر من رقم تاريخي في مسيرته.

عبدالله السعيد الزمالك عبدالله السعيد يكتب التاريخ أرقام استثنائية الأهلي وبيراميدز

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