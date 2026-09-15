مينا ماهر: هاتريك عبدالله السعيد يؤكد أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه

أكد مينا ماهر أن الهاتريك الذي سجله عبدالله السعيد في دوري أبطال أفريقيا يؤكد أن اللاعب المخضرم لا يزال لديه الكثير ليقدمه داخل المستطيل الأخضر.

عبدالله السعيد

وقال مينا ماهر إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» احتفل عبر صفحته الرسمية بالهاتريك التاريخي لعبدالله السعيد، في إنجاز يعكس القيمة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وخبراته داخل الملعب.

وأضاف أن عبدالله السعيد، كلما تقدم في العمر، يخرج البعض للحديث عن قدراته ومستواه، لكنه دائمًا ما يرد على هذه الانتقادات بالطريقة الأفضل، وهي الأداء داخل الملعب وتسجيل الأهداف وصناعة الفارق