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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود بنتايك: الفريق يؤدي على قلب رجل واحد.. وجمهور الزمالك رقم واحد

بنتايك
بنتايك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أعرب محمود بنتايك، لاعب الزمالك، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بنتايك 

وقال بنتايك إن مواجهة غزل المحلة لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا يدركون قوة المنافس، وأن جميع مباريات الدوري تحتاج إلى التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

وأضاف: «المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، وكنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، ولا توجد مباراة سهلة في مشوار الدوري».

وأوضح لاعب الزمالك أن عزيمة وإصرار اللاعبين كانا العامل الأبرز في حسم المباراة، خاصة أن الفريق انتظر حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء لتسجيل هدف الفوز.

وتابع: «عزيمة وإصرار لاعبي الزمالك كانا السبب في تحقيق الفوز، بعدما تأخر الفريق حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء».

وعن تتويجه بجائزة رجل المباراة، أكد بنتايك أن الجائزة جاءت بفضل مساعدة زملائه، مشددًا على أن الفريق يعمل ككتلة واحدة ويسعى لتحقيق أهدافه خلال الموسم.

وقال: «تتويجي بجائزة رجل المباراة جاء بفضل زملائي اللاعبين، الذين ساهموا بشكل كبير في حصولي على الجائزة، والفريق يؤدي على قلب رجل واحد».

ووجه بنتايك رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين، قائلًا: «جمهور الزمالك دائمًا هو الرقم واحد في الفريق، ونشكرهم على الدعم والمساندة الدائمة».

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

بنتايك محمود بنتايك الاهلي

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