هاني حتحوت يكشف حقيقة انضمام بنتايك لمنتخب مصر وتغيير جنسيته الرياضية

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإقناع محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتغيير جنسيته الرياضية من أجل تمثيل منتخب مصر.

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن هناك تقارير مغربية تحدثت عن تحرك من جانب اتحاد الكرة المصري لإقناع محمود بنتايك بتغيير جنسيته الرياضية، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف منتخب مصر، في ظل عدم استدعائه من جانب المنتخب المغربي.

وأوضح حتحوت أن الأمر يواجه صعوبة على مستوى اللوائح، خاصة أن بنتايك سبق له المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

وأضاف أن محمود بنتايك متزوج من مصرية، وهي ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو ما جعل التقارير تتحدث عن إمكانية تمثيله لمنتخب مصر.

وأشار حتحوت إلى أن البرنامج تواصل مع مصدر مقرب من اللاعب، والذي نفى حدوث أي تواصل أو عرض رسمي بشأن تغيير جنسيته الرياضية خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر، بحسب حتحوت، إن بنتايك «لو ده متاح، هو يرحب»، لكنه شدد على أنه لم يحدث أن فُتحت معه هذه المسألة بأي شكل من الأشكال في الفترة الماضية.

وبذلك، لم يتم فتح ملف انضمام محمود بنتايك إلى منتخب مصر بشكل رسمي حتى الآن، وفقًا لما نقله هاني حتحوت عن المصدر المقرب من اللاعب.