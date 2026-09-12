محمود بنتايج يحصد جائزة لاعب الشهر من جمعية كرة القدم المحترفين

حصد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة لاعب الشهر المقدمة من الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تتويج بنتايج بالجائزة تقديرًا لتألقه مع الزمالك، ومساهمته في تقديم مستويات قوية خلال مشاركاته مع الفريق، ليحصل على إشادة واسعة بعد ظهوره بصورة مميزة.

ويواصل اللاعب المغربي إثبات نفسه مع الزمالك، بعدما أصبح من العناصر المهمة في تشكيل الفريق، بفضل مستواه الفني وتحركاته ومساهماته الهجومية خلال المباريات.

ويأمل بنتايج في مواصلة تألقه خلال الفترة المقبلة، ومساعدة الزمالك على تحقيق أهدافه والمنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وتأتي جائزة لاعب الشهر لتمنح دفعة معنوية جديدة للاعب المغربي، في ظل تطلعات جماهير الزمالك لاستمرار مستواه المميز وتقديم المزيد خلال المباريات المقبلة.