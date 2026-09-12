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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيهاب فهمي يصدر قرارا بتكليف إيمان رجائي بإدارة دار عرض مسرح مصر

إيهاب فهمي يصدر قرارا بتكليف إيمان رجائي لإدارة دار عرض مسرح مصر
إيهاب فهمي يصدر قرارا بتكليف إيمان رجائي لإدارة دار عرض مسرح مصر
أوركيد سامي

أصدر الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح قرارا بتكليف الفنانة إيمان رجائي كمدير دار عرض مسرح مصر والذي من المقرر إفتتاحه خلال الشهر الجاري بشارع عماد الدين.

وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة قد أصدر قرار بإفتتاح مسرح مصر وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة بتطوير مسارح مصر.

ومن جانبها عبرت الفنانة إيمان رجائي عن سعادتها بهذا القرار وقالت : أشكر الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح على إختياره لي كمدير لدار عرض مسرح مصر وعلى هذه الثقة الكبيرة التي منحني إياها وأتمنى أن أكون عند حسن الظن.

وتشارك حاليا إيمان رجائي في العرض المسرحي الكبير الملك لير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني والذي يعرض على خشبة المسرح القومي.

وتجسد إيمان رجائي شخصية ريجان وهي الإبنة الوسطى للملك وهي شخصية تتفق مع شقيقتها الكبرى للإستغناء عن أييها وفي النهاية تقرر الخلاص من شقيقتها الكبرى.

الملك لير إحدى روائع الكاتب وليام شكسبير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، إلى جانبه طارق دسوقي، إيمان رجائي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف.

العرض من تأليف وإخراج شادي سرور، ترجمة فاطمة موسى، ديكور حمدي عطية، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

من ناحية أخرى بدأت الفنانة إيمان رجائي الإستعدادات النهائية للمشاركة في عمل ميكرو دراما تحت عنوان الحالة ١١٠.

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