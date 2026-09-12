قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي
برلماني: الأصول غير المستغلة ثروة يجب توظيفها في الصناعة والاستثمار
عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية
يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب
آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج
استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد
عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. شبورة مائية ودرجات حرارة تصل لـ46

الطقس
الطقس
يارا أمين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 13 سبتمبر وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الطقس سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما يسود طقس حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق.

شبورة مائية صباحًا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، داعية قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأحد وحتى الخميس.

درجات الحرارة الأحد 13 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 14 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
* السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 16 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.
* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الخميس 17 سبتمبر

وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم الخميس، حيث تسجل:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.
* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة

طقس الأيام المقبلة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الطقس غدًا حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة.. اعرف المكونات

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

برج الميزان

أفضل هدايا لبرج الميزان.. أفكار أنيقة تناسب ذوقه الراقي

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد