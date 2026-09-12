الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. شبورة مائية ودرجات حرارة تصل لـ46

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 13 سبتمبر وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الطقس سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما يسود طقس حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق.

شبورة مائية صباحًا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، داعية قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأحد وحتى الخميس.

درجات الحرارة الأحد 13 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 14 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 16 سبتمبر

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الخميس 17 سبتمبر

وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم الخميس، حيث تسجل:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة