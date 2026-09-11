بتكلفة مخفضة لطلاب المدراس والجامعات.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

أعلنت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي (BRT)، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، عن تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة لعام 2026، التي تشمل طلاب المدارس والجامعات، وذلك بهدف دعم منظومة النقل العام وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسريعة بتكلفة مخفضة للطلاب.



وأوضحت الشركة أنه تم تثبيت اسعار اشتراكات الطلبه كما كانت في العام الماضي لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، في إطار حرص الحكومه ممثلة في وزارة النقل علي دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها.

وأكدت الشركة أن سداد قيمة الاشتراكات متاح نقدًا في شبابيك الحجز، أو عبر تطبيق Instapay، أو من خلال الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالشركة بالبنك الأهلي المصري (رقم الحساب: 1003131857874101018).



خطوات استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2026

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026 او طلب الاستماره من مكاتب الحجز المتواجده بالمحطات او من خلال صفحه الفيس بوك للشركة .

- تحميل وطباعة استمارة الاشتراك .

- تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

- ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

- تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة .

مكان تسليم كارت الاشتراك

سيتم تسليم كروت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة، من نفس المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.

بهذه الخطوة، تسعى وزارة النقل إلى تشجيع الطلاب على استخدام وسائل مواصلات ذكية ومستدامة، مما يساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير وقت وجهد الأسر المصرية.



