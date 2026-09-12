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هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس
إسراء صبري

كشف الفنان هشام عباس تفاصيل بداياته الفنية، موضحًا أنه مرّ في بداية مشواره بحالة من الحيرة بشأن المجال الذي يرغب في العمل به، قبل أن تساعده تجربته مع فريق طارق الكاشف على اكتشاف شغفه الحقيقي بالموسيقى والعمل داخل الاستوديو.

وقال هشام عباس، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إنه لم يكن يعرف في البداية ما إذا كان يرغب في الغناء، أو صناعة الأغاني، أو المشاركة في تنفيذها، أو مجرد حب الموسيقى والاستماع إليها.

وأوضح أنه بعد انضمامه إلى فريق طارق الكاشف، اكتشف حبه الكبير للعمل داخل الاستوديو، خاصة فيما يتعلق بعمليات التسجيل، مشيرًا إلى أن طارق الكاشف ساعده على التعلم واكتشاف قدراته وميوله الفنية.

وأضاف هشام عباس أنه بعد هذه التجربة قرر الاتجاه إلى العمل كمهندس صوت، بعدما أدرك أن الاستوديو والعمل الموسيقي هما المجال الذي يشعر بالشغف تجاهه.

العمل الموسيقي برنامج «سبوت لايت» الإعلامية شيرين سليمان الفنان هشام عباس

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