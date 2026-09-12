استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الأحد المقبل، الموافق 13 سبتمبر 2026، مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، المتهمون من الأول للثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثامن مولوا الإرهاب، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الثامن اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من التاسع وحتى الأخير اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية.