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آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح

امال ماهر وزوجها
امال ماهر وزوجها
يارا أمين

تواصل الفنانة آمال ماهر الاستمتاع بأجواء الصيف، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت آمال ماهر في الصور أثناء تواجدها على أحد الشواطئ برفقة زوجها، وسط أجواء رومانسية، ونالت الصور تفاعلًا واسعًا وإعجاب عدد كبير من متابعيها.

آمال ماهر تحيي حفلات غنائية في أوروبا

وتشهد مسيرة آمال ماهر الفنية خلال عام 2026 نشاطًا ملحوظًا، بعدما أحيت عددًا من الحفلات الغنائية في عدة دول أوروبية، من بينها حفل بمدينة أوتريخت في هولندا، إلى جانب حفل آخر على مسرح كازينو باريس في فرنسا.

موعد حفل آمال ماهر ومدحت صالح

وتستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي يوم 2 أكتوبر المقبل في قصر القبة، بمشاركة الفنان مدحت صالح.

ومن المقرر أن يقدم النجمان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء فنية مميزة

موعد حفل آمال ماهر ومدحت صالح حفل آمال ماهر ومدحت صالح آمال ماهر إنستجرام آمال ماهر وزوجها

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