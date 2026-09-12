عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، علي فالح الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.

وبحسب تصريحات المسؤول العراقي ؛ فقد أصدر الزيدي بإعفاء قائد العمليات من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.



وفي وقت لاحق ؛ أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها، أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

كما ثمّنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، وهو ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره، وعلى مواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرّض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر.

وشدد على أن الحكومة العراقية ستواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وترسيخ احترام القانون ومبادئ حسن الجوار، وبما يحمي مصالح العراق ويعزز دوره الإيجابي في محيطه الإقليمي.

فيما جدد التأكيد على أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن سياسته تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض الاعتداء عليها، والعمل على أن تكون علاقاته مع جواره الإقليمي جسراً للتعاون والاستقرار، لا ساحة للتوتر والصراع.

