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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة عمر مرموش...توتنهام يواجه إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام لخوض مواجهة قوية أمام إيفرتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق في المسابقة.

ويحتضن ملعب «توتنهام هوتسبير» مباراة توتنهام وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وسط رغبة من الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

موقف توتنهام وإيفرتون في جدول الدوري

يدخل توتنهام المباراة في موقف صعب، بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخاض توتنهام ثلاث مباريات حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين، بينما اكتفى بتحقيق التعادل في مباراة واحدة، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة إيفرتون بالنسبة للفريق والجهاز الفني بقيادة روبرتو دي زيربي.

في المقابل، يقدم إيفرتون بداية أفضل نسبيًا، بعدما نجح في جمع خمس نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية والعودة من ملعب توتنهام بالنقاط الثلاث.

عمر مرموش يبحث عن أول أهدافه مع توتنهام

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في افتتاح سجله التهديفي بقميص توتنهام خلال مواجهة إيفرتون.

وشارك مرموش في مباراتين مع توتنهام حتى الآن، أمام نيوكاسل يونايتد ونوتينجهام فورست، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف، ويطمح إلى الظهور بشكل أكثر تأثيرًا خلال مواجهة اليوم.

موعد مباراة توتنهام وإيفرتون

تنطلق مباراة توتنهام وإيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وإيفرتون

تُنقل مباراة توتنهام وإيفرتون عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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