توتنهام هوتسبير يُمدد عقد لوكاس بيرجفال رسميا

وقّع السويدي لوكاس بيرجفال، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، عقد طويل الأمد، مع النادي الإنجليزي، بعد أنباء رغبته في الرحيل.

ولم يكشف نادي توتنهام عن تفاصيل العقد الجديد، بينما كان عقده السابق ينتهي في يونيو 2031.

وكان بيرجفال، البالغ من العمر 20 عامًا، قد جذب اهتمام ناديي نوتنجهام فورست وأستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بيرجفال في بيان: "أعتقد أننا نبني شيئًا رائعًا هنا، إنها فترة مثيرة للنادي، ولهذا السبب أنا سعيد بتمديد عقدي".

وشارك بيرجفال في 80 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى "السبيرز" قادمًا من نادي يورجوردين السويدي في عام 2024.

تعليق مدرب توتنهام

وقال روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام: "أؤمن بأن أفضل مستويات اللاعب الكروية لا تزال أمامه، ونريد أن نمنح لوكاس المنصة المناسبة لتحقيق كامل إمكاناته".

وعلى صعيد المشاركات الدولية، شارك بيرجفال كبديل مع المنتخب السويدي في المباريات ضد تونس واليابان وهولندا، كما شارك أساسيًا في المباراة التي انتهت بالخسارة 0-3 أمام فرنسا في دور الـ32.