بعد التعادل مع روما.. فنربخشة يستقر على قبول استقالة مدربه

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن نادي فنربخشة التركي، قد وافق على استقالة مدربه إسماعيل كارتال، بعد فشل محاولات إقناعه في البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وكان كارتال قد تقدّم باستقالته من تدريب فنربخشة، بعد التعادل أمس الخميس مع روما ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يوضح المدرب أسباب استقالته التي جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهمة، كما رفض الرد على أي أسئلة.

استقالة مدرب فنربخشة

وذكرت قناة "إن تي في" وسائل إعلام أخرى أن فنربخشة رفض في البداية قبول الاستقالة عقب التعادل بنتيجة 1-1 في إسطنبول، لكنه لم ينجح في إقناع كارتال بالبقاء.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب المساعد ديرك كويت سيتولى إدارة الفريق مؤقتًا، في حين لم يصدر أي بيان رسمي فوري عن النادي.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن كارتال قوله يوم الخميس: "أولاً وقبل كل شيء، أهنئ لاعبيّ على تنفيذ المهام التي كلفتهم بها في مباراة الليلة بحذافيرها، لقد قدمنا أداءً كرويًا يليق بدوري أبطال أوروبا، كان بإمكاننا الفوز بالمباراة؛ فقد أتيحت لنا فرص محققة، انتهت المباراة بالتعادل، وأنا فخور بلاعبيّ".

وتابع: "الليلة، أستقيل من منصبي - ولن أعود إليه أبدًا، أتوجه بخالص الشكر للاعبيّ".

وفي مؤتمر صحفي منفصل عُقد بعد ذلك بوقت قصير، صرح رئيس النادي عزيز يلدريم بأن مشجعي فنربخشة ألقوا زجاجة مياه باتجاه كارتال، واصفًا هذه الحادثة بأنها أحد أسباب قرار المدرب.

واختتم يلدريم أن كارتال كان مستاءً أيضًا من سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.