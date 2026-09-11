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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشاشة الدعم السريع.. حاتم صابر يفتح ملف الجنجويد وعلاقة حميدتي بنظام البشير

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
محمد البدوي

كشف العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، تفاصيل جديدة بشأن تعقيدات المشهد السوداني، في أعقاب انشقاق مجموعة من أبناء قبيلة المسيرية عن الدعم السريع وإعلان انضمامها إلى الجيش السوداني، بالتزامن مع إحباط هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم ومحيط قاعدة وادي سيدنا العسكرية.

انشقاق مجموعة من قبيلة المسيرية 

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن انشقاق مجموعة من قبيلة المسيرية يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى تأثر الدعم السريع بفقدان جزء من ظهيره القبلي، خاصة في ظل الطبيعة المعقدة للصراع الدائر داخل السودان.

وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي أن ميليشيات الدعم السريع، وفق رؤيته، لا تتحرك وفق عقيدة عسكرية واضحة، وإنما ترتبط تحركاتها بالمصالح والظروف المحيطة بها، وهو ما يجعل التأثير عليها ممكنًا، بحسب تعبيره.

الدفاع عن أراضي الدولة وحماية الحدود

وأشار حاتم صابر إلى أن الجيوش عندما تفقد عقيدتها القتالية القائمة على الدفاع عن أراضي الدولة وحماية الحدود وصون الأمن القومي، قد تنزلق الأوضاع إلى الاعتماد على تشكيلات مسلحة وميليشيات ذات طابع عرقي أو قبلي، معتبرًا أن هذه الحالة ظهرت بصورة واضحة في المشهد السوداني.

وتطرق خبير مكافحة الإرهاب الدولي إلى جذور الأزمة، موضحًا أن بداية المشكلة، من وجهة نظره، تعود إلى استعانة نظام الرئيس السوداني الراحل عمر البشير بمقاتلين عُرفوا باسم «الجنجويد» خلال بداية فترة حكمه، ومن بينهم حميدتي، بهدف إخضاعهم والسيطرة عليهم والتأثير في إقليم دارفور.

انهيار نظام عمر البشير في الخرطوم

وأضاف أن هذه الميليشيات جرى دمجها لاحقًا في القوات المسلحة السودانية عقب انهيار نظام عمر البشير في الخرطوم، إلا أنها رفضت الاندماج العسكري الكامل، قبل أن تعود للمطالبة بامتيازات خاصة، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد العسكري والسياسي داخل السودان.

وفيما يتعلق بإحباط الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة واستهدفت الخرطوم ومحيط قاعدة وادي سيدنا، أكد حاتم صابر أن نجاح الجيش السوداني في التعامل معها يعكس امتلاكه قدرات في مجال الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن الجيش السوداني تلقى دعمًا من دول صديقة ترى أن محاولات تقسيم السودان تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا التقدير دفع تلك الدول إلى تقديم الدعم للجيش السوداني.

الانشقاق داخل صفوف الدعم السريع

واعتبر حاتم صابر أن تزامن الانشقاق داخل صفوف الدعم السريع مع إحباط هجمات المسيرات يعكس تعقيدات متزايدة في مسار الصراع، ويضيف متغيرات جديدة إلى حسابات الأطراف المتصارعة داخل السودان.

الجيش السوداني السودان الدعم السريع الإرهاب

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