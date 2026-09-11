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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: التواضع والشغف يقودان بايرن ميونخ نحو حلم دوري أبطال أوروبا

كين
كين
مجدي سلامة

أكد هاري كين أن بايرن ميونخ يتحلى بـ "التواضع والشغف" اللازمين لاتخاذ الخطوة الإضافية نحو المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد شوط أول سلبي على ملعب "أليانز أرينا"، انتفض بايرن ميونخ في الشوط الثاني ليحقق فوزًا كبيرًا على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-0، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة.

سجل كين هدفًا، بينما أحرز مايكل أوليسيه هدفين، وأضاف كل من جمال موسيالا وألفونسو ديفيز هدفًا، ليبدأ الفريق مشواره الأوروبي بانتصار عريض.

وقال كين: "كنا قريبين للغاية في الموسم الماضي، فقد حُسمت مواجهة نصف النهائي بتفاصيل صغيرة".

وأضاف: "الآن، لدينا عام آخر مع المدرب وفهم أفضل لأفكاره. نحن نشكل تهديدًا لأي فريق، ونتمتع بالتواضع والشغف، لكن الخصوم سيواجهون صعوبة كبيرة أمامنا، سواء كانت الكرة بحوزتنا أو بحوزتهم".

وبفضل الهدف والتمريرة الحاسمة أمام بودو جليمت، رفع كين إجمالي مساهماته المباشرة إلى 43 هدفًا خلال 39 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 34 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في البطولة منذ بداية موسم 2023-2024.

وواصل قائد المنتخب الإنجليزي هز الشباك في آخر ثماني مباريات متتالية له بدوري أبطال أوروبا، ليصبح واحدًا من أربعة لاعبين فقط حققوا هذا الإنجاز، إلى جانب كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، ورود فان نيستلروي.

وقال كين في تصريحات لقناة "TNT Brazil": "من المهم دائمًا أن نبدأ بشكل جيد. أمامنا رحلة طويلة، ونريد إنهاء مرحلة الدوري في أعلى مركز ممكن".

وأضاف: "نظرًا لأن مباراتنا الأولى كانت على أرضنا، أردنا تقديم أداء قوي وترك بصمة واضحة في البطولة".

وتابع: "حافظنا على هدوئنا وواصلنا الضغط ومحاولة التسجيل، وقد ساعدنا الهدف المبكر في الشوط الثاني كثيرًا. لقد أثبتنا في الموسم الماضي أننا نزداد قوة كلما تقدمت المباراة".

كان بايرن ميونخ قد دخل المباراة بعد تعادل سلبي مخيب أمام شالكه يوم السبت، ليواجه بداية صعبة أمام بودو جليمت، بعدما انتهى الشوط الأول دون أهداف، في ظل تألق حارس الفريق النرويجي نيكيتا هايكين وتصديه لعدة فرص خطيرة.

لكن الفريق البافاري تمكن من تغيير مجريات اللقاء بعد الاستراحة، ليحسم المواجهة بخماسية نظيفة ويبعث برسالة قوية في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

هاري كين التواضع والشغف دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

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