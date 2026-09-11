فنربخشه يعيش ليلة مثيرة بعد التعادل مع روما

عاش نادي فنربخشه التركي ليلة استثنائية ومليئة بالأحداث، عقب تعادله مع روما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تتوقف الإثارة عند نتيجة المباراة، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة واقعة مثيرة كان بطلها المدير الفني إسماعيل كارتال، الذي تعرض لإلقاء عبوة مياه من جانب أحد المتواجدين في المدرجات، وسط أجواء جماهيرية شديدة التوتر.

وعقب نهاية اللقاء، فاجأ كارتال الجميع بإعلان استقالته من تدريب فنربخشه، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قراره، بل أطلق تصريحًا قويًا قال فيه: «لن أعود أبدًا».

وجاء موقف المدرب في ظل حالة الغضب والتوتر التي أحاطت بالمباراة، خاصة بعد الأحداث التي شهدها الملعب، ليصبح مستقبله مع الفريق محل تساؤل كبير خلال الساعات المقبلة.

وفي المقابل، سارع رئيس نادي فنربخشه إلى التدخل بعد إعلان كارتال استقالته، مؤكدًا رفض الإدارة رحيل المدير الفني، ومتمسكًا باستمراره على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال رئيس النادي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية: «الاستقالة مرفوضة، هو مدربنا، ويستحق أن يحصل على مزيد من الوقت».

ويعكس هذا التصريح تمسك إدارة فنربخشه بمنح كارتال فرصة جديدة، رغم حالة الجدل التي أعقبت مواجهة روما.

الساعات المقبلة تحسم مصير كارتال

وبحسب ما أوردته الصحافة التركية، فإن يوم غد سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل إسماعيل كارتال مع فنربخشه، في ظل تضارب المواقف بين رغبة المدرب في الرحيل وتمسك الإدارة باستمراره.

وتسيطر حالة من الحماس والتوتر على أجواء النادي في الوقت الحالي، ليبقى القرار النهائي بشأن استمرار كارتال أو رحيله مرهونًا بما ستسفر عنه الساعات المقبلة.