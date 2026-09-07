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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاهد من فوز طرابزون على جينتشلربيرليجي في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

حقق نادي طرابزون سبور فوزًا ساحقًا على جينتشلربيرليجي بنتيجة 5-0، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي. 

ونجح فريق طرابزون في تسجيل أكبر فوز له في تاريخ الدوري التركي الممتاز منذ مايو 1994 حينما فاز بنتيجة (6-0) على فريق أضنة دميرسبور.

رقم قياسي لمحمد صلاح

وأصبح محمد صلاح أول لاعب أجنبي يسجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات له كأساسي مع طرابزون سبور منذ أن بدأت أوبتا في جمع بيانات الدوري التركي الممتاز في هذا المجال منذ موسم 2000/2001.

لعب طرابزون سبور أول شباكه نظيفة وفاز في الدوري الممتاز منذ مارس 2026 (1-0 ضد أيوب سبور) ضد جينتشليربيرليجي.

أرقام محمد صلاح في الدوري التركي

قدم محمد صلاح 5 مساهمات تهديفية في 4 مباريات بالدوري التركي 2026/27 لصالح طرابزون سبور، أحرز 4 اهداف ونفذ تمريرة حاسمة.

صراع أفريقي علي صدارة هدافي الدوري التركي

ويتصدر فيكتور اوسيمين مهاجم جالاتا سراي قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 6 اهداف فيما صعد محمد صلاح للمركز الثاني بعد هدفه الرابع أمس ليتساوى مع دوشان فلاهوفيتش "بشكتاش" وإيلدور شومورودوف “ بشاك شهير ”4 أهداف.

أرقام صلاح في مباراة جنتشلر بيرليجي 

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون لإكتساح جنتشلربيرليجي بخماسية نظيفة في الدورى التركي حيث أحرز الفرعون الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الرابع لـ موتشي

ضربة قوية لطرابزون

تعرض المهاجم النيجيري اونتشي لاعب فريق طرابزون لإصابة قوية وخرج على إثرها من المباراة ولم يتبين بعد تفاصيل الإصابة. 

أونتشي نجح رفقة محمد صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف فى 25 دقيقة بالشوط الأول وهو ما ساهم في حسم المباراة مبكرا.

نادي طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي محمد صلاح أهداف محمد صلاح

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