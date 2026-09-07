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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري عن تعرضها لوعكة صحية: عملت عمليتين في وقت قصير ويا رب تكون آخر واحدة

راندا
راندا
علا محمد

كشفت الفنانة راندا البحيري على حالتها الصحية، وذلك بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها خرجت من المستشفى.

وقالت راندا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: عايزة أشكركم جدًا جدًا على اللي حصل الفترة اللي فاتت، الحمد لله إن أنا خرجت من المستشفى، كانت تاني عملية ويا رب يا رب تكون آخر واحدة بقى، تاني عملية في وقت قصير جدًا.


وأضافت: شكرًا على دعائكم وعلى أمنياتكم الحلوة الجميلة، وطبعا شفت رسايلكم وشفت قد إيه ناس كتير جدا كانت بتبعت لي وبتكتب لي كومنتات كويسة، بشكركم جدا طبعا الحياة ما بتوقفش ولازم تستمر، فأنا خرجت من المستشفى من كام يوم، لسه من حوالي تلات أربع أيام وابتديت أتحسن يعني.

وتابعت راندا البحيري قائلة: دلوقتي أنا في مطار القاهرة الدولي، اتحسنت نوعا ما بشكل كبير، ادعوا لي، ادعوا لي إن شاء الله إن أنا أتحسن أكتر وما شوفش شر أبدا، وإن شاء الله هستنى تعليقات صحابي اللي في قطر وفي الدوحة بالذات كلهم هنا في الفيديو ده، رايحة أعمل حاجة كده سريعة إن شاء الله وأرجع تاني القاهرة، وأشوفكم على خير وبحبكم جدا جدا وميرسي ليكم جميعا.

يذكر أن راندا شاركت الجمهور مؤخرًا كواليس خضوعها لعملية جراحية، موجهةً رسالة شكر للأطباء المصريين الذين ساعدوها في محنتها.

الفنانة راندا البحيري راندا البحيري راندا راندا شاركت الجمهور مؤخرًا كواليس خضوعها لعملية جراحية راندا شاركت الجمهور

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