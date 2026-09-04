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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.. راندا البحيري توجه رسالة بعد وعكتها الصحية

راندا البحيري
راندا البحيري
سارة عبد الله

طمأنت الفنانة راندا البحيري جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت راندا البحيري: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.. خلو بالكم جدًاااااااا على صحتكم أرجوكم.. الحمدلله رب العالمين».

وكانت قد كشفت الفنانة راندا البحيرى عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وكتبت راندا البحيرى عبر حسابها على فيسبوك: «بشكر الدكاتره المصريين اللى مشرفيننا فى العالم كله دكتور محمد نبيل فريد ودكتور احمد عاصم ودكتور التخدير وطاقم التخدير وطاقم الممرضين والممرضات ودكاترة التحليل».

وأضافت:«يارب يارب يارب فى الثلث الأخير من الليل تدعولى انى اخلص العمليات دى على خير وانى معملش عمليات تانيه. بتمنى من ربنا الشفاء وشكر كبير لدكتور اشرف ذكى ونقابة المهن التمثيليه لاهتمامهم الكبير جدا بحالتى الصحية».

راندا البحيري وعكة صحية فيسبوك

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