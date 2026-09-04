قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
استشهاد شاب فلسطيني في القدس بنيران شرطة الاحتلال
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة
الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة إيه إس بورت في دوري الأبطال
"من الطابور لجرس المرواح"|إعلان مواعيد اليوم الدراسي في المدارس استعدادا لبدء الدراسة
اغتيال هز أوروبا.. تبرئة الملياردير المتهم بتدبير قـ.تل الصحفية الاستقصائية بعد 9 سنوات
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تبهر الجمهور بإطلالة كاجوال

درة
درة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة درة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بلوك كاجوال أنيق، باللونين الابيض والأسود، ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعادت درة إلى جمهورها مجددًا؛ من خلال إعادة عرض مسلسل «علي كلاي»، ابتداءً من الأحد 23 أغسطس 2026، عبر شاشة قناة MBC1 ومنصة شاهد، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، ليحصل العمل على فرصة جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.

وتأتي إعادة عرض «علي كلاي» بعد نحو 5 أشهر من عرضه الأول، بعدما نجح المسلسل خلال الموسم الرمضاني في جذب اهتمام المشاهدين، وحقق حضورًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدره قوائم الأكثر مشاهدة خلال فترة عرضه، وهو ما يعكس حجم التفاعل الذي حظي به العمل وشخصياته وأحداثه.

درة انستجرام صور درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

السبلايز

تحذير عاجل.. منتج في الـSupplies يهدد صحة طفلك

روستو الفراخ

الروستو بديل اللانشون.. صدر فرخة يكفي شهر لساندوتشات اللانش بوكس

تقوى المناعة

غير فيتامين سي .. اعرف أفضل العناصر الغذائية لتقوية المناعة

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد