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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك بهذه الكلمات

كريم عبد العزيز وابنته
كريم عبد العزيز وابنته
سارة عبد الله

هنأ الفنان كريم عبد العزيز ابنته ملك بمناسبة عيد ميلادها، بكلمات مؤثرة شاركها عبر حسابه الشخصي.

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على انستجرام: «كل سنة وانتي طيبة ودايما منورة حياتي يا أحلى ما في حياتي كلها ملوكة، عقبال مليون سنة كلهم صحة وبركة وسعادة.. Happy Birthday my Love».

من جانب اخر يعود الثنائي كريم عبد العزيز ومنى زكي للتعاون سينمائيًا من جديد من خلال فيلم «لعب عيال»، وذلك بعد سنوات طويلة من آخر عمل جمعهما معًا.

ويقدم الفيلم أجواء تجمع بين الكوميديا والرومانسية، بينما يتولى طارق العريان مهمة التأليف والإخراج، ويشارك أحمد الحسيني في كتابة السيناريو والحوار.

ويأتي التعاون الجديد بعد ما يقرب من 17 عامًا على تجربتهما السابقة، ليشكل عودة للثنائي في عمل سينمائي مختلف يجمع بين الطابع الرومانسي والمواقف الكوميدية. 

فيلم لعب عيال 

ويعيد «لعب عيال» كريم عبد العزيز ومنى زكي إلى الشاشة معًا بعد فيلم «ولاد العم»، الذي جمعهما عام 2009، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أعمال كريم عبد العزيز 

وتواصل شركة سينرجي بلس استكمال المراحل الأخيرة من فيلم “مطلوب عائليًا”، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، للمنافسة ضمن موسم صيف 2026.

كريم عبد العزيز انستجرام أعمال كريم عبد العزيز

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