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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 490 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية  من إسقاط  490 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد خلال الليلة الماضية .


وفي بيان لها ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة استهدفت مركزًا لوجستيًا في منطقة كييف، قالت إنه كان يُستخدم لتخزين وتوزيع مكونات مرتبطة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، في أحدث هجوم روسي يستهدف البنية اللوجستية والصناعات العسكرية في أوكرانيا.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن المركز المستهدف كان مخصصًا لتخزين بضائع ومكونات ذات استخدام مزدوج، من بينها أجزاء تدخل في تصنيع وتجميع الطائرات المسيّرة، التي باتت تشكل عنصرًا أساسيًا في العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت موسكو إلى أن الضربة جاءت ضمن عمليات تستهدف إضعاف قدرات كييف على إنتاج وتجميع وتشغيل المسيّرات.

وتأتي هذه الضربة في ظل تصعيد روسي متواصل ضد العاصمة الأوكرانية ومحيطها، إذ تعرضت كييف الأربعاء لموجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة، بالتزامن مع دوي انفجارات وتفعيل صفارات الإنذار.


وأفادت تقارير بأن الهجمات الروسية على العاصمة تواصلت لليوم السابع على التوالي، وأسفرت عن إصابة 11 شخصًا وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومنشآت تعليمية.

كما تحدثت مصادر روسية عن استهداف مركز لوجستي في منطقة بروفاري قرب كييف، فيما أشارت تقارير أخرى إلى ضرب منشآت ومستودعات مرتبطة بإنتاج وتخزين الأسلحة والمسيّرات.

وتزامن التصعيد مع تكثيف موسكو عملياتها الجوية ضد مواقع تعتبرها مرتبطة بالقدرات العسكرية الأوكرانية، في وقت تستعد فيه، وفق تقارير، لحملة أوسع تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي المقابل، كثفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، في محاولة للضغط على العمق الروسي وتعطيل خطوط الإمداد والمنشآت العسكرية.

وتعكس الضربات المتبادلة تحول الحرب إلى مواجهة تعتمد بصورة متزايدة على المسيّرات والضربات الدقيقة واستهداف مراكز الإمداد، وسط استمرار غياب مؤشرات واضحة على تراجع العمليات العسكرية.

وقالت موسكو إن ضرباتها تستهدف منشآت عسكرية ولوجستية، بينما تتهمها كييف باستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية.

وبحسب تقارير حديثة، استهدفت روسيا أيضًا منشآت للطاقة في منطقة أوديسا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 350 ألف منزل، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوكرانية من اتساع نطاق الهجمات خلال الفترة المقبلة

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