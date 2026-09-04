المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن مستجدات أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، وما يتم تنفيذه من أعمال لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، في إطار أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.

أوضح التقرير أن الأعمال المنفذة أسفرت عن إزالة (186) حالة تعدٍ ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى تاريخه إلى (١٠٢٤) حالة.

وتتواصل أعمال الإزالات المستهدفة ضمن الموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات، والبالغ عددها (٢٨١٣) حالة تعد.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع كافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مع استمرار التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، لضمان تحقيق مستهدفات المشروع.

وشدد على أن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه" مستمرة دون توقف، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات، بهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي، والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

كما شدد الدكتور سويلم على مواصلة أعمال المتابعة والرصد المستمر لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات التي تم إزالتها، واستمرار الحفاظ على مجرى النهر وفرعيه وحمايته من كافة أشكال التعدي.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار توجيهات الدولة باستمرار إزالة كافة التعديات على نهر النيل وفرعيه، وبما يضمن الحفاظ على شريان الحياة، وحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.