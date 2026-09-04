النقل والمواصلات: الصيانة الدورية للطرق والكباري حق وليست رفاهية

أكد محمد أبوالعباس نوفل، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أن استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري والمحاور المرورية يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على أرواح المواطنين والسائقين، وحماية المركبات، والحد من معدلات الأعطال والحوادث والخسائر الناتجة عنها.

وقال نوفل إن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتنظيف وتجديد العلامات والإرشادات المرورية التي شهدتها بعض الطرق والمحاور خلال الأيام الأخيرة، تمثل خطوة إيجابية تستحق التقدير، مشددا على أهمية استمرار هذه الجهود بصورة دورية ومنتظمة بمختلف الطرق والمحاور، خاصة التي تشهد كثافات مرورية وحركة مكثفة لسيارات النقل.

وأشار إلى أن كوبري 6 أكتوبر في نطاق منطقة رمسيس يعد أحد المحاور الحيوية التي يستخدمها آلاف المواطنين والسائقين يوميا، موضحا أن الاهتمام المستمر بصيانة سطح الطريق وفواصل الكباري ومعالجة الحفر ومناطق عدم الاستواء، يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتقليل الأضرار التي قد تتعرض لها المركبات.

أضرار تتعرض لها المركبات

ولفت رئيس النقابة العامة إلى أهمية متابعة حالة الطرق والمحاور المرورية في منطقة السيدة عائشة ومحيط قلعة صلاح الدين، خاصة المواقع التي تحتاج إلى أعمال معاينة وصيانة نتيجة وجود بعض الحفر والتآكل وعدم استواء طبقة الأسفلت.

وشدد نوفل على أن النقابة، انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح العاملين بقطاع النقل والمواصلات، تتابع باستمرار أوضاع الطرق التي يستخدمها السائقون، وتنقل ما يتم رصده من ملاحظات وشكاوى إلى الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانا للعاملين في قطاع النقل.

وأضاف أن السائق هو أول من يدفع ثمن تدهور حالة الطرق، سواء من خلال الأعطال المتكررة أو تلف المركبات أو المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء القيادة، مؤكدا أن الاستثمار في الصيانة الوقائية والدورية أقل تكلفة بكثير من الانتظار حتى تتفاقم المشكلات وتتحول إلى أزمات.

واختتم محمد أبوالعباس نوفل تصريحاته بالتأكيد أن الصيانة الدورية للطرق والكباري ليست رفاهية، وإنما حق للسائق والمواطن، وضرورة وطنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ودعم منظومة النقل وتحقيق السلامة المرورية.

وأكد أن النقابة العامة ستظل داعمة لكل الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الطرق والنقل، انطلاقا من شعارها: «طرق آمنة = سائق آمن = مواطن آمن».