كريم عبد العزيز ومنى زكي يجتمعان مجددًا في «لعب عيال» بعد 17 عامًا

يعود الثنائي كريم عبد العزيز ومنى زكي للتعاون سينمائيًا من جديد من خلال فيلم «لعب عيال»، وذلك بعد سنوات طويلة من آخر عمل جمعهما معًا.

ويقدم الفيلم أجواء تجمع بين الكوميديا والرومانسية، بينما يتولى طارق العريان مهمة التأليف والإخراج، ويشارك أحمد الحسيني في كتابة السيناريو والحوار.

ويأتي التعاون الجديد بعد ما يقرب من 17 عامًا على تجربتهما السابقة، ليشكل عودة للثنائي في عمل سينمائي مختلف يجمع بين الطابع الرومانسي والمواقف الكوميدية.

فيلم لعب عيال

ويعيد «لعب عيال» كريم عبد العزيز ومنى زكي إلى الشاشة معًا بعد فيلم «ولاد العم»، الذي جمعهما عام 2009، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أعمال كريم عبد العزيز

وتواصل شركة سينرجي بلس استكمال المراحل الأخيرة من فيلم “مطلوب عائليًا”، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، للمنافسة ضمن موسم صيف 2026.

ويجمع الفيلم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، ونسرين أمين.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

ويعد “مطلوب عائليًا” ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي .