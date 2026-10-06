«الشاباك» يشارك في التحقيق مع مساعد طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة اختطاف الطائرة

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يشارك في التحقيقات مع مساعد الطيار العُماني حمام الحمامي، المتهم بمحاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب.

وبحسب الصحيفة، يعمل المحققون الإسرائيليون على تحديد الدوافع الكاملة وراء تصرفات الحمامي، وما إذا كان قد نفذ العملية بشكل منفرد، أو كان على صلة بتنظيم معين، أو تلقى توجيهات مباشرة من إيران.

ووفقًا للمعطيات الأولية للتحقيقات التي تُجرى في الإمارات، يُشتبه في أن الحمامي اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على الرحلة التي كانت تقل نحو 166 إسرائيليًا، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وأشارت التقارير إلى أن الحمامي قال خلال التحقيق إنه كان يسعى إلى الانتقام لما وصفه بـ«الإبادة الجماعية في غزة».

وذكرت مصادر التحقيق، بحسب «جيروزاليم بوست»، أن المشتبه به وضع خطة بديلة في حال تعذر تنفيذ مخططه الأساسي، تمثلت في محاولة إسقاط الطائرة داخل قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وهي قاعدة تعرضت لهجمات إيرانية خلال العام الماضي.

وكانت الطائرة قد اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في السعودية بعد إطلاق إشارة طوارئ، قبل أن يتمكن الركاب لاحقًا من الوصول إلى إسرائيل.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعمل على استكمال صورة التحقيق، خصوصًا فيما يتعلق بدوافع الحمامي وأي صلات محتملة له بجهات أو تنظيمات خارجية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، تحدث ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي عن حالة التأهب التي سادت أثناء الحادث، مؤكدين أن القلق لم يتبدد إلا بعد التأكد من هبوط الطائرة وانتهاء الخطر على الركاب.