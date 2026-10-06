قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دور برد عادي.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سبب انتشار الالتهابات الفيروسية
مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية
لكزس LM.. نسخة عائلية فاخرة بقوة 250 حصانًا
مع ارتفاع أسعار النفط.. ترامب يوسع استخدام «الديزل الأحمر» المعفى من الضرائب
عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
«الشاباك» يشارك في التحقيق مع مساعد طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة اختطاف الطائرة
قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة
تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر
مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم
ترامب يعلن تحمّل تكاليف إعلانات الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
رئيس الهيئة: 14 مليون مصري مؤمن عليهم في التأمين الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الشاباك» يشارك في التحقيق مع مساعد طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة اختطاف الطائرة

طائرة فلاي دبي
طائرة فلاي دبي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يشارك في التحقيقات مع مساعد الطيار العُماني حمام الحمامي، المتهم بمحاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب.

وبحسب الصحيفة، يعمل المحققون الإسرائيليون على تحديد الدوافع الكاملة وراء تصرفات الحمامي، وما إذا كان قد نفذ العملية بشكل منفرد، أو كان على صلة بتنظيم معين، أو تلقى توجيهات مباشرة من إيران.

ووفقًا للمعطيات الأولية للتحقيقات التي تُجرى في الإمارات، يُشتبه في أن الحمامي اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على الرحلة التي كانت تقل نحو 166 إسرائيليًا، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وأشارت التقارير إلى أن الحمامي قال خلال التحقيق إنه كان يسعى إلى الانتقام لما وصفه بـ«الإبادة الجماعية في غزة».

وذكرت مصادر التحقيق، بحسب «جيروزاليم بوست»، أن المشتبه به وضع خطة بديلة في حال تعذر تنفيذ مخططه الأساسي، تمثلت في محاولة إسقاط الطائرة داخل قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وهي قاعدة تعرضت لهجمات إيرانية خلال العام الماضي.

وكانت الطائرة قد اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في السعودية بعد إطلاق إشارة طوارئ، قبل أن يتمكن الركاب لاحقًا من الوصول إلى إسرائيل.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعمل على استكمال صورة التحقيق، خصوصًا فيما يتعلق بدوافع الحمامي وأي صلات محتملة له بجهات أو تنظيمات خارجية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، تحدث ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي عن حالة التأهب التي سادت أثناء الحادث، مؤكدين أن القلق لم يتبدد إلا بعد التأكد من هبوط الطائرة وانتهاء الخطر على الركاب.

جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك مساعد الطيار العُماني حمام الحمامي تل أبيب المحققون الإسرائيليون قمرة القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

آبي أحمد

الاستفزاز الإثيوبي مستمر.. المنفذ البحري أولوية آبي أحمد بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء

ترشيحاتنا

محفوظ طه أحد أبطال حرب أكتوبر

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف أسرار قصف رمانة وبالوظة

اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه

أحد أبطال أكتوبر يكشف تفاصيل أسر الضفادع البشرية الإسرائيلية في 67

حرب أكتوبر

215 ألف وثيقة سرية.. اللواء محمد قشقوش يكشف أسرار التخطيط لحرب أكتوبر

بالصور

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد