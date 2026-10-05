فانس: لا توجد صلات مؤكدة لإيران بحادثة "فلاي دبي"

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي دليل قاطع على وجود صلات لإيران بحادثة طائرة «فلاي دبي»، التي وقعت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي -في تصريح صحفي اليوم الاثنين قبل مغادرته إلى ألاسكا- "إنه فيما يتعلق باحتمال تورط إيران، فإنه يترك هذا الأمر لرئيس وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ومسؤولي الاستخبارات"، مضيفًا أنه لا يريد استباق أي إعلانات، وأن الولايات المتحدة تدرس الأمر، لكنه لم يرَ حتى الآن أي دليل حاسم على تورط إيران في حادثة فلاي دبي.

وفي فيديو أخر لفانس نشرته فوكس نيوز قبل المغادرة، أكد أن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة إجراءات أمن الطيران في أعقاب الهجوم على رحلة "فلاي دبي"، محذراً من أنه لا ينبغي السماح للأشخاص الذين يشكلون خطراً على سلامة الطيران بالجلوس "خلف مقود الطائرة".



