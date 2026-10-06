ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لتواصل الصعود بعد استقرار دام ثلاثة أيام دون تغيير في محلات الصاغة، وسط حالة من الترقب بين المواطنين حيث تشهد أسعار الذهب هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بسعر الذهب العالمي والأحداث الجيوسياسية.

وجاءت ارتفاع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تزامناً مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا، لتسجل جميع الأعيرة زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار أمس، ويقفز الجنيه الذهب 35 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في مصر:

سعر عيار 24: 7011.00 جنيه

سعر عيار 21: 6134.62 جنيه

سعر عيار 18: 5258.25 جنيه



سعر عيار 14: 4089.75 جنيه

سعر أوقية الذهب: 218066.48 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 49077.00 جنيه