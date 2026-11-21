تستعد منطقة إمبابة لحدث رياضي واجتماعي مهم، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس إدارة مركز شباب إمبابة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود المركز خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الانتخابات وسط اهتمام من أعضاء الجمعية العمومية ورواد المركز، في ظل تطلعات لمرحلة جديدة تشهد تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتعزيز دور مركز الشباب في خدمة أبناء إمبابة.

وعلى مقعد رئاسة مجلس الإدارة يخوض النائب وليد المليجي عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة والمنيرة الغربية، الانتخابات منفردا، بعد انسحاب منافسه ليصبح المرشح الوحيد على مقعد الرئيس وفقا للقائمة المتاحة.



ويأتي محمد هاني ضمن الأسماء العشرة المتنافسة على مقاعد العضوية مركز شباب إمبابة، في انتخابات تشهد تعدد الأسماء والرؤى، وسط تطلعات أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة الجديد.

4 ديسمبر يوم الحسم

وتتجه الأنظار إلى يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، حيث ينتظر أن تحسم الجمعية العمومية اختياراتها، في انتخابات تمثل محطة مهمة في مستقبل مركز شباب إمبابة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام المجلس الجديد هو ترجمة ثقة أعضاء الجمعية العمومية إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، بما يحقق طموحات شباب إمبابة وأهالي المنطقة، ويعزز مكانة المركز باعتباره أحد الكيانات الرياضية والاجتماعية المهمة بالمنطقة.