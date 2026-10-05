الجنيه الذهب بكام النهارده؟.. قفزة 161 جنيها منذ الأول من أكتوبر

قفزة جديدة ضربت سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، ليفاجأ الجميع بارتفاع ملحوظ، مقارنة بسعره يوم الأربعاء 30 سبتمبر الماضي، ويواصل مستوياته المرتفعة لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من الترقب في السوق.

ورغم حالة الهدوء التي تسيطر على السوق المحلي خلال الـ 3 أيام الماضية؛ إلا أن المقارنة مع أسعار الأربعاء الماضي تكشف عن زيادة واضحة في جميع الأعيرة، وعلى رأسها الجنيه الذهب الذي ارتفع أكثر من 160 جنيها دفعة واحدة، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 49042.00 جنيه، بينما كان سعره يوم الأربعاء 30 سبتمبر 48881.00 جنيه، بزيادة قدرها 161 جنيها.

زيادة في أسعار الذهب

كما سجل عيار 24 اليوم 7006.00 جنيهات مقابل 6983.00 جنيها يوم الأربعاء بزيادة 23 جنيها.

وسجل عيار 21 اليوم 6130.25 جنيه مقابل 6110.12 جنيه يوم الأربعاء بزيادة 20.13 جنيه.

فيما سجل عيار 18 اليوم 5254.50 جنيه مقابل 5237.25 جنيه يوم الأربعاء بزيادة 17.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر اليوم 6130.25 جنيه، فيما واصل سعر عيار 24 اليوم إلى 7006.00 جنيه.

وسجل عيار 18 نحو 5254.50 جنيه.

بينما بلغ عيار 14 نحو 4086.83 جنيه.

وعن أسعار الأوزان الكبيرة، سجلت أوقية الذهب اليوم 217910.96 جنيه.

فيما سجل جنيه الذهب اليوم 49042.00 جنيه.