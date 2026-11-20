حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، ينس لايركه، اليوم /الجمعة/، من استمرار تعطل عمليات الإغاثة ووضع العراقيل أمام إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة.

وقال لايركه - في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية من جنيف - "إن الوضع الإنساني في القطاع سئ للغاية خاصة مع تزايد الاحتياجات الأساسية في ظل تفاقم الظروف الجوية وبدء العواصف والأمطار مع دخول فصل الشتاء"، لافتا إلى منع قوات الاحتلال إدخال 150 ألف خيمة إلى غزة.

وأوضح أن التقلبات والتغييرات الجوية ليست هي من تقتل الشعب الفلسطيني، لكن العراقيل بعدم السماح للمؤسسات الأممية والإغاثية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، هو ما يؤذي سكان القطاع خاصة من كبار السن والأطفال وأصحاب الامراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في حدوث كارثة إنسانية في غزة، منها تشديد القيود الإسرائيلية على دخول الامدادات والاحتياجات الاساسية ولوازم الخيام لمواجهة تحديات فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم وجود التمويل الكافي لإغاثة أهالي القطاع.

وأضاف المسئول الأممي أن "أوتشا" قامت - بالفعل - بحشد الدعم لغزة والضفة الغربية بقيمة 4 مليارات دولار، لكنها لم تتمكن من تحصيل إجمالي هذا الدعم غير ثلث هذا المبلغ فقط، مشددا على الحاجة إلى المزيد من الموارد المالية للحصول على الإمدادات اللازمة للشعب الفلسطيني.

واستنكر بشدة الإجراءات الإسرائيلية بحق العاملين في مجال الإغاثة؛ مما يؤخر الاستجابة الإنسانية لاهالي القطاع، مشيرا إلى أن هناك تعاونا منسقا بين المؤسسات العمل الإنساني؛ لكننا لا نحصل على التسهيلات والدعم اللازم لأداء دورنا الإنساني في القطاع.

وأكد "لايركة" مواصلة المنظمات الأممية في عملها الإنساني رغم هذه العراقيل خاصة في مساعدة سكان القطاع العثور على أماكن آمنة وتوفير مراكز تعليمية مؤقتة للأطفال في ظل هذه تفاقم الأوضاع وتقليص إدخال المساعدات بسبب الاحتلال الإسرائيلي.