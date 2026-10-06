دور برد عادي.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سبب انتشار الالتهابات الفيروسية

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن انتشار بعض الالتهابات الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي خلال الفترة الحالية أمر طبيعي ويتزامن مع هذا التوقيت من العام، مشيرًا إلى أن الحالات المنتشرة حاليًا لا تمثل خطورة في معظم الحالات.

وقال حسني خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «إحنا بالفعل عندنا انتشار لبعض الالتهابات الفيروسية، لكن الانتشار ده لا يمثل خطورة، وهو في الحقيقة أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة.»

وأوضح أن الأعراض المعتادة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام الحلق، والكحة والرشح، إلى جانب الشعور بالتعب والإرهاق، مشددًا على أهمية التفرقة بين الأعراض البسيطة والعلامات التي تستدعي تدخلًا طبيًا.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية إلى أن ضيق التنفس، والنهجان، وآلام الصدر، وظهور زرقة في الشفاه أو الأطراف، أو وجود علامات تشير إلى التهاب في نسيج الرئة، تعد من الأعراض التي تستوجب الانتباه والتقييم الطبي.

وأضاف أن معظم الحالات حتى الآن تعاني من أعراض بسيطة، دون ظهور مؤشرات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو الفشل التنفسي أو نقص الأكسجين أو الحاجة إلى دخول المستشفى.

وشدد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في هذا الوقت من العام، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفي مقدمتها كبار السن، وأصحاب الأمراض المناعية، والمرضى الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومرضى القلب والصدر، والسيدات الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من السمنة، بالإضافة إلى المدخنين.

وأكد أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يعني منع الإصابة بالإنفلونزا بشكل كامل، لكنه يساهم في تقليل فرص الإصابة، كما يساعد في جعل الأعراض أقل حدة وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات.

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المواطنين إلى عدم القلق من انتشار أدوار البرد الموسمية، مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، والانتباه إلى ظهور أي أعراض تنفسية شديدة تستدعي استشارة الطبيب.