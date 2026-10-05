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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القضاء على فيروس سي يخفض معدلات سرطان الكبد في مصر.. أستاذ بالقومي للبحوث يكشف التفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد عبد الله، أستاذ مساعد أمراض الكبد بالمركز القومي للبحوث، أن فيروس سي كان من أبرز أسباب الإصابة بسرطان الكبد في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القضاء على الفيروس ساهم في انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد بصورة ملحوظة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله  خلال صباح الخير يا مصر،أن مواجهة أمراض الكبد لا تقتصر على العلاج فقط، وإنما تعتمد أيضًا على الكشف المبكر والمتابعة الدورية، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

فحوصات دورية للكشف المبكر

وأشار إلى أن الدولة توفر من خلال الوحدات المتخصصة خدمات الفحص والمتابعة بالمجان، والتي تشمل إجراء الأشعة التلفزيونية وتحاليل دلالات الأورام بصورة دورية كل 4 أشهر.

وأضاف أن المرضى المستحقين يحصلون على الأدوية الحديثة والعلاجات المناعية بالمجان، ضمن منظومة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

وشدد الدكتور محمد عبد الله على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على صحة الكبد، مع تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمواد الحافظة.

كما نصح بالحرص على الحركة والنشاط البدني بصورة منتظمة، وإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على وظائف الكبد وإنزيماته، والكشف عن الفيروسات الكبدية.

الكشف المبكر خطوة مهمة

وأكد أستاذ مساعد أمراض الكبد بالمركز القومي للبحوث أن المتابعة الطبية المنتظمة والكشف المبكر يساعدان في اكتشاف أي تغيرات مرضية في مراحل مبكرة، وهو ما يتيح التعامل معها طبيًا في الوقت المناسب.

وأشار إلى أهمية عدم إهمال الفحوصات الدورية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة مرتبطة بأمراض الكبد، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات الطبيب وإجراء الفحوصات المطلوبة بشكل منتظم.

سرطان الكبد تليف الكبد صحة الكبد

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