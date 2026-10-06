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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس LM.. نسخة عائلية فاخرة بقوة 250 حصانًا

لكزس LM
لكزس LM
صبري طلبه

تنتمي لكزس LM إلى فئة السيارات العائلية الفاخرة ضمن طرازات الفان، وتقدمها العلامة اليابانية بمجموعة واسعة من التجهيزات التي تجمع بين الاستخدام العائلي ومستويات الراحة، وتحمل السيارة هوية الشركة اليابانية، مع منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي.

منظومة هجينة بقوة 250 حصانًا

تعتمد لكزس LM على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويعمل ضمن منظومة هجينة HEV مع نظام دفع رباعي 4WD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 250 حصانًا، بينما تبلغ قوة المحرك الكهربائي 188 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران الإجمالي إلى 239 نيوتن متر.

لكزس LM

وتقدم المنظومة الهجينة معدل استهلاك وقود يبلغ 16.7 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا، أما على مستوى التسارع، فتحتاج السيارة لكزس LM إلى 8.7 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة.

أبعاد لكزس LM

يصل طول لكزس LM إلى 5,130 مم، بينما يبلغ عرضها 1,890 مم وارتفاعها 1,890 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,000 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,355 كجم.

لكزس LM

وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط ألمنيوم بقياس 19 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي. 

لكزس LM

تجهيزات لكزس LM

تحصل لكزس LM على نظام صوتي مكون من 21 سماعة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، كما تتضمن التجهيزات شاشة ترفيه مخصصة للصف الثاني، إضافة إلى نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD.

لكزس LM

وتوفر السيارة مكيف هواء أوتوماتيكي بـ 4 مناطق تحكم، مع فتحات تكييف للصفين الثاني والثالث، كما يحصل ركاب الصف الثاني على وظائف تدفئة وتبريد للمقاعد، بينما يتوفر شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.

لكزس لكزس LM مواصفات لكزس LM سيارة لكزس LM السيارة لكزس LM

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