ذكرت صحيفة الصن البريطانية، اليوم الثلاثاء أن مجهولين ​اقتحموا المقر الريفي للأمير البريطاني وليام ‌وزوجته كيت.

المقر الريفي للأمير البريطاني وليام ‌وزوجته كيت



وأضافت أن الشرطة تحقق في واقعة اقتحام (أنمر هول)، منزل العائلة المالكة ​بساندرينجهام في نورفولك بشرق إنجلترا.



وقالت ​الصحيفة إن وريث العرش وليام وكيت ⁠وأطفالهما الثلاثة لم يكونوا موجودين في ​المنزل الذي كان هدية زفافهما في ​2011 من الملكة إليزابيث الراحلة.



وتنزل الأسرة في هذا المقر الريفي الذي يضم 10 غرف ​نوم خلال قضاء العطلات والإجازات ​القصيرة لكن مقر إقامتها الرئيسي في منطقة ‌قلعة ⁠وندسور غربي لندن.



ولم يصدر بعد أي تعليق من شرطة نورفولك في حين قال متحدث باسم وليام إن الأسرة ​لا ​تعلق على ⁠المسائل الأمنية.



وجاء هذا التقرير في أثناء زيارة وليام لرئيس ​الوزراء آندي بيرنام بمكتبه ​في ⁠داوننج ستريت.



وعادة ما يلتقي أفراد العائلة المالكة البريطانية بالقادة السياسيين ووزراء الحكومة ⁠في ​المناسبات الرسمية، إلا أن ​الزيارات لداوننج ستريت تكون أقل تواترا.