لجنة القيادات بجامعة أسوان تبحث تجديد عدد من الوظائف القيادية

عقدت لجنة القيادات بجامعة أسوان اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لتقييم المتقدمين لتجديد عدد من الوظائف القيادية، من العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تطوير الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز.

واستمعت اللجنة إلى رؤى وأفكار المتقدمين بشأن إدارة القطاعات المتقدمين لشغلها،وخطط تطوير العمل، وآليات التعامل مع التحديات، واتخاذ القرار وحل المشكلات ورفع كفاءة الأداء.

جهود جامعية

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،أن اجتماع اللجنة لتجديد القيادات يتم وفق معايير موضوعية من حيث الأكفأ والأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الكفاءة والرؤية والقدرة على التطوير وسرعة الإنجاز وحسم القرار تمثل أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن القيادات التي تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، والتعامل بكفاءة مع التحديات، بما يدعم مسيرة التطوير والعمل المؤسسي بالجامعة.

وضمت اللجنة الدكتور علي كامل خلف الله محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء العضوية بكلية العلوم، والدكتور ثروت عبدالعال أحمد هريدي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بأسيوط، والدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة ،والدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور عبدالله علي عبدالله، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، والدكتور محمد ابراهيم توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والاستاذ عرفات محمد ناصر مدير عام الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة وأعضاء اللجنة.