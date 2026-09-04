عمر رزيق لـ صدى البلد: شخصية سليم في حكاية لعبة جهنم سايكوباتية.. فيديو

تألق الفنان عمر رزيق في مسلسل «القصة الكاملة حكاية لعبة جهنم»، متصدرًا ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجسيده شخصية «سليم»، التي لاقت ردود فعل واسعة وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

وقال عمر ، لـ«صدي البلد» الإخباري، إنه يجسد خلال الأحداث شخصية «سليم»، وهو شاب مراهق يعاني من إحساس دائم بالذنب بعد وفاة شقيقه، إذ يشعر بأنه السبب في وفاته، خاصة أن أسرته لم تهتم بمساعدته على تجاوز هذه الأزمة النفسية.

وأضاف أن إهمال الأسرة له وتركه لفترات طويلة بمفرده داخل غرفته وعدم الاهتمام به، كلها عوامل أثرت في تكوين شخصيته، وجعلته شخصًا غير متزن نفسيًا، وصولًا إلى تكوين شخصية سايكوباتية.

عمر رزيق يكشف سر الابتسامة الغامضة

وتحدث عمر عن الابتسامة الغامضة التي تصدرت حديث الجمهور خلال مشهد المواجهة بين «سليم» و«علاء»، الذي جسده الفنان محمد فراج، موضحًا أنها لم تكن عنصرًا أساسيًا في المشهد، لكنه كان يرغب في تقديمها ضمن تفاصيل الشخصية.

وأوضح أن الابتسامة جاءت بشكل تلقائي أثناء تصوير المواجهة، بعدما شعر «سليم» بالانتصار، نتيجة قدرته على السيطرة على «علاء» وشعوره بأنه أصبح قادرًا على تنفيذ أفكاره وارتكاب جريمته.

قرأت السيناريو أكثر من مرة

وأشار عمر إلى أنه حرص على الاستعداد للشخصية بشكل جيد قبل بدء التصوير، من خلال قراءة السيناريو أكثر من مرة، إلى جانب الاستفادة من توجيهات المخرج إسلام خيري والمنتج مجدي الهواري بشأن تفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية.

وأكد أن هذه التحضيرات ساعدته على تقديم «سليم» بصورة صادقة ومقنعة، لافتًا إلى أنه لا يرى أي مبرر للأفعال التي ارتكبتها الشخصية أو الجرائم التي تسببت فيها.

وكشف أنه كان يشعر ببعض التخوف من الشخصية، خاصة أنها سايكوباتية، ولذلك حرص منذ بداية التصوير على الفصل بين «سليم» وشخصيته الحقيقية، حتى لا تؤثر الشخصية على حياته خارج العمل.

وأوضح أنه تعاطف مع «سليم» أثناء التحضير والتصوير حتى يتمكن من فهمه وتجسيده بالشكل الصحيح، لكنه بعد انتهاء التصوير أصبح رافضًا للشخصية تمامًا، مؤكدًا أنه ضد أن يكون الإنسان سايكوباتيًا أو غامضًا أو خطرًا على من حوله.

سعيد بتفاعل الجمهور

وعن ردود الفعل على الشخصية، أعرب عمر رزيق عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري، سواء من خلال ردود الفعل المباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنه يسعد كثيرًا بمشاهدة الفيديوهات والصور التي يصممها الجمهور للتفاعل مع شخصية «سليم»، معتبرًا أن هذا النجاح والتفاعل «كرم من ربنا».

كما أعرب عن سعادته بنجاح المسلسل والعمل مع جميع أفراد فريق العمل، مشيرًا إلى أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا، وأن العمل يستحق النجاح الذي حققه.

وتحدث الفنان عن طفولته، موضحًا أنه كان يحب التمثيل منذ الصغر، وكان يشارك في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أنه لو لم يصبح ممثلًا، لاختار العمل في مجال الإخراج، لأنه يحب هذا المجال أيضًا.

«ممسوس» تجربة رعب مختلفة

وعن أعماله المقبلة، كشف عمر رزيق أنه يستعد للمشاركة في فيلم «ممسوس»، وهو عمل ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، مؤكدًا أنه يمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، ومتمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويحظى بتفاعلهم.

وعن نجاح فيلم «اللي أنا في الخيال حب»، قال عمر رزيق إن نجاح الفيلم يعود إلى كونه عملًا صُنع من القلب، ولذلك استطاع الوصول إلى قلوب الجمهور.

وأضاف أنه سعيد للغاية بأن الفيلم قدم تجربة مختلفة جمعت بين التمثيل والغناء والاستعراضات، مؤكدًا أنه يحب الأعمال الرومانسية.

وأعرب عن سعادته بردود فعل الجمهور، خاصة الذين أكدوا له أن الفيلم أعادهم إلى زمن الرومانسية الجميل، مشيرًا إلى أنه سعيد بالنجاح الذي حققه الفيلم والتفاعل الكبير معه

https://youtube.com/shorts/LkPFsoZE4rE?si=KyJa1EeDa1QTHyhy



https://youtube.com/shorts/QQg1x9NECu8?si=0avGXrUKMlri3IQb