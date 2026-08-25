تريزيجيه يكشف كواليس دوره في انتقال محمد صلاح إلى طرابزون التركي

حسم محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، موقفه من فكرة الاعتزال الدولي، مؤكدًا أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ مثل هذا القرار، مشددًا على استعداده لتلبية نداء المنتخب في أي وقت.

وقال تريزيجيه، خلال تصريحات عبر قناة روتانا خليجية: «الاعتزال الدولي؟ لا يزال عمري 31 عامًا ولا زلت صغيرًا، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت، ولا يزال الوقت مبكرًا على الاعتزال».

وتحدث نجم منتخب مصر عن علاقته بمحمد صلاح، مؤكدًا أن مسؤولي طرابزون سبور تحدثوا معه قبل الدخول في مفاوضات مع قائد الفراعنة، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة داخل المنتخب.

وأضاف: «مسؤولو طرابزون سبور تحدثوا معي قبل التفاوض مع محمد صلاح، هو بمثابة أخي ونلعب في المنتخب منذ 13 عامًا، ونصحته بالانتقال لطرابزون لأنه فريق جيد، وأتمنى له التوفيق والاستمرار في رفع اسم بلادنا».

وعن إمكانية ظهور لاعب مصري يخلف محمد صلاح في قيادة الكرة المصرية، رفض تريزيجيه وضع ضغوط على اللاعبين لمطالبتهم بتكرار ما حققه نجم ليفربول السابق، مؤكدًا أن لكل لاعب مسيرته وقصته الخاصة.

وأوضح: «خليفة صلاح في مصر؟ بالنسبة لي لكل لاعب قصته المختلفة، ولا يجب أن نضغط اللاعبين بضرورة تحقيق ما حققه صلاح، ويجب أن يكون لكل لاعب نجاحه الشخصي».

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين فرصة لصناعة تاريخهم الخاص، بدلًا من مقارنتهم باستمرار بما حققه محمد صلاح خلال مسيرته.