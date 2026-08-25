تريزيجيه يتطلع لقيادة الرياض لأول انتصار في الدوري السعودي أمام الشباب

يحل الرياض ضيفًا على الشباب، في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتصحيح مسارهما مبكرًا.

وتتجه الأنظار إلى الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي يبحث عن قيادة الرياض لتحقيق فوزه الأول في الدوري، بعدما تلقى الفريق خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق بنتيجة 4-0، ثم النصر 4-1، ليبقى دون نقاط.

ويأمل تريزيجيه في الظهور بشكل مؤثر مع فريقه الجديد، خاصة أنه يمثل أحد أبرز عناصر الخط الهجومي، إلى جانب الفرنسي تيدي أوكو والغاني بيرنارد مينساه والجزائري فيكتور لكحل.

في المقابل، يخوض الشباب المباراة برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل مع الخليج، قبل أن يخسر أمام القادسية في الجولة الثانية، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة.

ويستهدف أصحاب الأرض استغلال ملعبهم وجماهيرهم للخروج بالانتصار الأول في الدوري، بينما يبحث الرياض عن أولى نقاطه، في مباراة تجمع فريقين لم يقدما البداية المنتظرة حتى الآن.

وتمنح المواجهات السابقة أفضلية للشباب، الذي لم يخسر أمام الرياض في دوري المحترفين، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين خلال 6 مواجهات، وسجل 12 هدفًا مقابل 6 للرياض.